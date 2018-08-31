Читайте нас в соцсетях
1 сентября
Новости
Вся лента
Политика
825

Опубликованы данные рейтинга одобрения Путина и Медведева

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в августе вырос с 67% до 70%, сообщает «Интерфакс». Неодобрение деятельности Путина как главы государства высказали 30% участников опроса (в июле показатель составлял 32%).

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
kremlin.ru

К деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с одобрением относятся 28% респондентов (в июле — 31%). Не одобряют работу главы правительства 71% опрошенных (в июле — 69%).

Положительную оценку работе Госдумы дали 30% участников опроса (в июле —33%). Обратной точки зрения придерживаются 68% респондентов (в июле — 65%).

Деятельность кабмина одобряют треть опрошенных россиян одобряют деятельность кабинета министров (в июле — 37%). Противоположной точки зрения придерживаются две трети респондентов (в июле — 62%), пишет polit.ru.

Опрос проведен «Левада-центром» 23−30 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка