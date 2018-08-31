Опубликованы данные рейтинга одобрения Путина и Медведева

К деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с одобрением относятся 28% респондентов (в июле — 31%). Не одобряют работу главы правительства 71% опрошенных (в июле — 69%).
Положительную оценку работе Госдумы дали 30% участников опроса (в июле —33%). Обратной точки зрения придерживаются 68% респондентов (в июле — 65%).
Деятельность кабмина одобряют треть опрошенных россиян одобряют деятельность кабинета министров (в июле — 37%). Противоположной точки зрения придерживаются две трети респондентов (в июле — 62%), пишет polit.ru.
Опрос проведен «Левада-центром» 23−30 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.