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Политика

Глава краевого избиркома рассказала о плюсах трехдневного голосования и очередях «как в старые добрые времена»

Трехдневное голосование, которое проходит в Алтайском крае, получает положительные отзывы от избирателей, заявила председатель региональной избирательной комиссии Ирина Акимова.

Ирина Акимова.
Ирина Акимова.

Отвечая на вопрос о том, может ли голосование в несколько дней положительно сказаться на явке, Акимова подчеркнула, что главной причиной трехдневного голосования стало не желание поднять активность избирателей, а стремление обеспечить максимальную безопасность в условиях пандемии.

«Это самый главный мотив. Эта мера среди прочих позволяет решить вопрос безопасности. Особенно когда отмечается скученность, наличие большого количества людей», — отметила Ирина Акимова.

Председатель крайизбиркома добавила, что у жителей региона «интерес к выборам есть».

По ее словам, представители краевого избиркома на отдельных участках фиксируют и «очереди, как в старые добрые времена».

Также Ирина Акимова подчеркнула, что процедура голосование в несколько дней делает процесс волеизъявления граждан более удобным и комфортным.

«Мы не услышали ни одного отрицательного отзыва при проведения голосования. Если говорить об избирателях, то мы слышим, что это им очень удобно. Можно выбрать подходящее время для того, чтобы прийти на избирательный участок», — добавила председатель избиркома.

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