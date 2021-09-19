Глава краевого избиркома рассказала о плюсах трехдневного голосования и очередях «как в старые добрые времена»

Отвечая на вопрос о том, может ли голосование в несколько дней положительно сказаться на явке, Акимова подчеркнула, что главной причиной трехдневного голосования стало не желание поднять активность избирателей, а стремление обеспечить максимальную безопасность в условиях пандемии.

«Это самый главный мотив. Эта мера среди прочих позволяет решить вопрос безопасности. Особенно когда отмечается скученность, наличие большого количества людей», — отметила Ирина Акимова.

Председатель крайизбиркома добавила, что у жителей региона «интерес к выборам есть».

По ее словам, представители краевого избиркома на отдельных участках фиксируют и «очереди, как в старые добрые времена».

Также Ирина Акимова подчеркнула, что процедура голосование в несколько дней делает процесс волеизъявления граждан более удобным и комфортным.