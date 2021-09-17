Глава крайизбиркома объяснила, что за странные пакетики выдают избирателям

В алтайкрайизбирком поступила информация обеспокоенных граждан о том, что избирателям, приходящим на участки, выдают какие-то одинаковые пакетики. Ирина Акимова, глава избирательной комиссия края, объяснила на заседании информационного центра избиркома: все верно, пакетики выдают. Но волноваться не стоит.

Пакетики взволновали явно нескольких человек — о том, что к нему поступили сообщения, сообщил и вице-губернатор Денис Губин. «Не удосужились даже заглянуть, что в них», — удивился он.

По словам Ирины Акимовой, такие вопросы задавали и наблюдатели, имеющие возможность видеть происходящее на участках через камеры видеонаблюдения — они говорили, что избиратели заходят в помещение для голосования избиратели приходят с какими-то одинаковыми пакетиками.

Всех успокою еще раз: это индивидуальные наборы для каждого избирателя, посещающего каждый участок, либо для избирателей, которые будут голосовать вне помещения, там однозначно бесконтактный способ голосования и для организации такой работы они выдаются всем нашим избирателям. Да, пакетики одинаковые, в них защитная маска, перчатки, ручки, — объяснила Акимова.

Глава крайизбиркома рассказала, что это одна из мер для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

На столах членов участковых избирательных комиссий установлены защитные разделительные экраны, другим выдают индивидуальные защитны экраны. Все участки имеют средства дезинфекции.

Представитель управления Роспотребднадзора по Алтайскому краю Лариса Зубкова сообщила, что часть участок сотрудники ведомства объехали и убедились, что все санитарные мероприятия соблюдаются, условий для распространения инфекции нет.

Трехдневные выборы в Алтайском крае начались в 8:00. На территории Алтайского края работает 1771 участковых избирательных комиссий, кроме них 22 временные УИК — они работают на площадках больниц, 4 санаториев Белокурихи и следственных изоляторов.

Гражданам выдают четыре бюллетеня — 2 на выборах в Госдуму, еще 2 — на выборах в АКЗС.