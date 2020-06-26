Глава Крыма заявил, что СССР не распался бы при президенте Путине

«Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался», — цитирует РИА Новости политика.
Свое мнение он объяснил тем, что у Путина «другие подходы», «взгляды на жизнь», а также есть понимание, что вместе «можно сделать больше».
Также Аксенов добавил, что на развитие государства не стоит рассчитывать, если в нем нет лидера, который болеет и переживает за страну. В качестве примера он привел Украину, пишет ura.ru.
России, по его словам, в этом повезло.