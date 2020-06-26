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Политика

Глава Крыма заявил, что СССР не распался бы при президенте Путине

Советский Союз никогда бы не распался, если бы тогда страной управлял нынешний президент России Владимир Путин. Столь громкое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

СССР
СССР
СС0

«Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался», — цитирует РИА Новости политика.

Свое мнение он объяснил тем, что у Путина «другие подходы», «взгляды на жизнь», а также есть понимание, что вместе «можно сделать больше».

Также Аксенов добавил, что на развитие государства не стоит рассчитывать, если в нем нет лидера, который болеет и переживает за страну. В качестве примера он привел Украину, пишет ura.ru.

России, по его словам, в этом повезло.

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