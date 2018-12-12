Глава КС РФ сравнил Конституцию с новейшим Mercedes

«Если сравнить с автомобилем, то я бы сказал, что это Mercedes последней марки, потому что там вообще все есть, если присмотреться. Но все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги», — сказал Зорькин на торжественном заседании ко 25-летию Совета федерации и назвал Основной закон «великим инструментом».