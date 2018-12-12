Глава КС РФ сравнил Конституцию с новейшим Mercedes

«Если сравнить с автомобилем, то я бы сказал, что это Mercedes последней марки, потому что там вообще все есть, если присмотреться. Но все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги», — сказал Зорькин на торжественном заседании ко 25-летию Совета федерации и назвал Основной закон «великим инструментом».
По его словам, КС РФ все реже признает неконституционность законов, а больше занимается их толкованием. Причина в том, что законодатели накопили опыт и практику в создании законов, сказал Зорькин, пишет polit.ru.
Ранее глава КС РФ допустил внесение точечных изменений в Конституцию, но в Кремле заявили, что власти не собираются менять Конституцию РФ.
12 декабря Основному закону России исполнилось 25 лет.