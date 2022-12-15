Глава Ленинского района Барнаула Александр Михалдыкин покинул пост

На момент публикации новости Александр Михалдыкин еще значится на официальном сайте администрации Барнаула главой районной администрации.
Михалдыкину 44 года, он родился в Яровом. Окончил АлтГТУ по специальности «котло- и реакторостроение». В администрации Барнаула работает с 2001 года, Ленинского района — с 2008.
В январе 2017 года стал главой района.
Ранее глава Калманского района ушел в отставку и стал фигурантом уголовного дела о присвоении премий самому себе.
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