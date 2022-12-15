15 декабря
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Политика

Глава Ленинского района Барнаула Александр Михалдыкин покинул пост

Мэр Барнаула Вячеслав Франк освободил главу Ленинского района Александра Михалдыкина от занимаемой должности, сообщил «Толк».

Александр Михалдыкин.
Александр Михалдыкин.
barnaul.org.

На момент публикации новости Александр Михалдыкин еще значится на официальном сайте администрации Барнаула главой районной администрации.

Михалдыкину 44 года, он родился в Яровом. Окончил АлтГТУ по специальности «котло- и реакторостроение». В администрации Барнаула работает с 2001 года, Ленинского района — с 2008.

В январе 2017 года стал главой района.

Ранее глава Калманского района ушел в отставку и стал фигурантом уголовного дела о присвоении премий самому себе.

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