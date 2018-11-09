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Политика
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Глава МИД Австрии, на свадьбе которой был Путин, отменила поездку в Россию из-за шпионского скандала

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию на фоне разгорающегося шпионского скандала, сообщает ТАСС.

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Kremlin.ru.

Австрийский полковник подозревается в передаче документов российской стороне и задержан за шпионаж. По данным местных СМИ, австрийский военный почти 20 лет занимался разведеятельностью в пользу России.

70-летнего военного взяли по подозрению в шпионаже в пользу РФ: по некоторым данным, он начиная с 90-х годов передавал российской разведке сведения об артиллерийских системах и военной авиации, сообщал информацию о миграционном кризисе.

Вскрывшаяся информация вряд ли улучшит отношения с Россией, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Военный атташе России был вызван в Минобороны Австрии, пишет bfm.ru. В посольство РФ в Австрии заявили, что не комментируют эту информацию.

Австрийская свадьба

В августе президент РФ Владимир Путин был почетным гостем на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Путин заявлял, что его поездка в Австрию на свадьбу носила частный характер.

Президент РФ отметил, что Австрия «играет очень позитивную роль, не только стремясь к развитию двусторонних отношений, но и в выстраивании диалога между Россией и ЕС».

«Несмотря на этот праздник, мы смогли коротко поговорить и с министром иностранных дел, и с канцлером Австрийской Республики о делах», — сказал Путин.

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