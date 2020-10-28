Глава МИД России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию

Глава российского МИД Сергей Лавров будет находиться на карантине из-за контакта с зараженным COVID-19. Все запланированные встречи министра перенесли, пишет РИА Новости.

Накануне Лавров с рабочим визитом был в Греции, где встретился с коллегой Никосом Дендиасом и главой правительства Кириакосом Мицотакисом.

В греческом МИД заявили, что не знают о самоизоляции российского министра, а глава их дипломатии продолжает работать в обычном режиме.

Лавров чувствует себя хорошо, отметили в департаменте информации и печати министерства.

Президент России Владимир Путин лично не контактировал с Сергеем Лавровым после того, как тот вернулся из Греции, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности введения новых коронавирусных ограничений.