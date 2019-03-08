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Политика

Глава МИД Украины назвал Крым «худшей версией России»

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал Крым худшей версией России. По его словам, жителей полуострова ежедневно вызывают в ФСБ и запугивают, и что в Крым переселяют людей с криминальным прошлым, пишет РИА Новости.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

«Вы прекрасно понимаете, но многие в мире это чувствуют, хотя не до конца понимают, что Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», — цитирует политика «Укринформ».

После этого глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал это высказывание Климкина. По мнению сенатора, слова украинского политика — «новый перл» и «чушь».

«В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе… Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России», — написал Алексей Пушков.

Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. В Кремле подчеркивали, что крымчане выразили свою волю демократическим путем в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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