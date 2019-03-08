Глава МИД Украины назвал Крым «худшей версией России»

«Вы прекрасно понимаете, но многие в мире это чувствуют, хотя не до конца понимают, что Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», — цитирует политика «Укринформ».
После этого глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал это высказывание Климкина. По мнению сенатора, слова украинского политика — «новый перл» и «чушь».
«В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе… Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России», — написал Алексей Пушков.
Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. В Кремле подчеркивали, что крымчане выразили свою волю демократическим путем в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».