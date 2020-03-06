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Политика

Глава Минфина отнес бухгалтеров и охранников в ряд «отмирающих» профессий

Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд «отмирающих» в России профессий. Виной тому — развивающиеся технологии, пишет ТАСС.

Форма охранников ЧОПа.
Форма охранников ЧОПа.
Анна Зайкова, altapress.ru

Глава Минфина отметил, что отмирает целый ряд профессий.

«Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, — мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — сказал он.

Силуанов также заметил, что разрыв между бедными и богатыми со временем будет только увеличиваться.

«Когда мы применяем новые технологии, современные машины или искусственный интеллект, многие говорят, что это ставит под угрозу целый ряд профессий, что справедливо. На самом деле и да, и нет, потому что новые технологии создают и новые возможности, но с другой стороны растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях. Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже», — добавил он.

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