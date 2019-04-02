Глава МВД России тайно прибыл в Северную Корею

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вместе с сопровождающими его лицами прибыл 1 апреля в Пхеньян», — передает Центральное телеграфное агентство.
Других подробностей пока не сообщается.
Пресс-служба МВД ранее не информировала о программе и целях визита Колокольцева в КНДР и сообщение СМИ не прокомментировала, пишет znak.com.
Как передает ТАСС, ранее агентства писали о возможном скором визите лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию, а Yonhap сообщало, что чиновник из КНДР прибыл в Москву с целью подготовить приезд.