Глава НАТО призвал вывести российских военных из Крыма

НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова, заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, его слова приводятся на сайте организации .

«Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией», — заявил Пич.

Пич сделал данное заявление во время заседания начальников генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе, пишет Газета.ru.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, пишет РИА Новости.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».