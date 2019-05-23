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Политика

Глава НАТО призвал вывести российских военных из Крыма

НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова, заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, его слова приводятся на сайте организации.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

«Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией», — заявил Пич.

Пич сделал данное заявление во время заседания начальников генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе, пишет Газета.ru.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, пишет РИА Новости.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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