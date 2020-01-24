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Политика

Глава Новосибирска предложил закрепить в Конституции выборы мэров в городах-миллионниках

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил внести в Конституцию РФ поправку, согласно которой руководителей органов местного самоуправления в крупнейших городах должны избирать на прямых выборах, пишет ИА REGNUM.

Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть.
www.kprfnsk.ru

Локоть подчеркнул, что сегодня одна из самых центральных тем — внесение поправок в Конституцию России, которые предложил президент страны Владимир Путин.

«Я полностью поддерживаю те поправки, которые сформулированы», — отметил Локоть.

При этом, как отметил мэр сибирской столицы, не только у депутатов, сенаторов и чиновников на разных уровнях есть свое видение поправок.

«Я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений — об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ. К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Думаю, это будет правильно, в духе послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни», — заявил Локоть.

По данным на 2019 год, в России городов-миллионников насчитывается 15. К ним относится и Новосибирск.

Список городов-миллионников в России.
Список городов-миллионников в России.
zen.yandex.ru/newsment

Также можно встретить информацию о 16-м миллионнике — Краснодаре. Однако официально он лидирует в перечне городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек. А именно — 918 145 человек.

Однако в большой и подробной таблице Росстата под названием «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года» Краснодар называют миллионником с населением (с учетом сельских жителей) — 1 007 964 человека.

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