Глава Новосибирска предложил закрепить в Конституции выборы мэров в городах-миллионниках

Локоть подчеркнул, что сегодня одна из самых центральных тем — внесение поправок в Конституцию России, которые предложил президент страны Владимир Путин.

При этом, как отметил мэр сибирской столицы, не только у депутатов, сенаторов и чиновников на разных уровнях есть свое видение поправок.

«Я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений — об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ. К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Думаю, это будет правильно, в духе послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни», — заявил Локоть.