Глава Новосибирска предложил закрепить в Конституции выборы мэров в городах-миллионниках

Локоть подчеркнул, что сегодня одна из самых центральных тем — внесение поправок в Конституцию России, которые предложил президент страны Владимир Путин.
«Я полностью поддерживаю те поправки, которые сформулированы», — отметил Локоть.
При этом, как отметил мэр сибирской столицы, не только у депутатов, сенаторов и чиновников на разных уровнях есть свое видение поправок.
«Я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений — об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ. К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Думаю, это будет правильно, в духе послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни», — заявил Локоть.
По данным на 2019 год, в России городов-миллионников насчитывается 15. К ним относится и Новосибирск.
Также можно встретить информацию о 16-м миллионнике — Краснодаре. Однако официально он лидирует в перечне городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек. А именно — 918 145 человек.
Однако в большой и подробной таблице Росстата под названием «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года» Краснодар называют миллионником с населением (с учетом сельских жителей) — 1 007 964 человека.