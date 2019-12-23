Глава Республики Алтай Олег Хорохордин снялся в клипе на свой «предвыборный гимн»

В аннотации к видео говорится, что песня стала негласным гимном предвыборной кампании Хорохордина на выборах 2019 года на пост главы республики.
«Скорее смотрите и рассказывайте о своих впечатлениях», — написал Хорохордин.
Песню исполнил заслуженный артист республики и финалист проекта «Новая Звезда» Эмиль Толкочеков совместно с победительницей вокального проекта «Уксан мени» Дарьей Маришиной.
Авторы видео выражают Хорохордину огромную благодарность «за поддержку, помощь и личное участие в съемках».