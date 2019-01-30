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Политика

Глава Республики Алтай попал в больницу в Москве

Губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина госпитализировали в Москве из-за проблем с желудком, сообщает ТАСС.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
instagram.com/khorokhordin.official

Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«Да, Олега Леонидовича подтверждаем, возникли проблемы с желудком. Он находился в Москве в командировке, и ему понадобилась госпитализация. Временно обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов», — заявил пресс-секретарь Михаил Максимов.

По сообщению Telegram-канал Baza, главе республики поставили диагноз «гастродуоденит», пишет «Московский комсомолец». Врачи стабилизировали состояние Хорохордина и назначили ему капельницы с полезными медикаментами и витаминами. Между тем сообщается, что в последнее время у губернатора якобы были проблемы с алкоголем.

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