Глава Республики Алтай попал в больницу в Москве

Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«Да, Олега Леонидовича подтверждаем, возникли проблемы с желудком. Он находился в Москве в командировке, и ему понадобилась госпитализация. Временно обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов», — заявил пресс-секретарь Михаил Максимов.

По сообщению Telegram-канал Baza, главе республики поставили диагноз «гастродуоденит», пишет «Московский комсомолец». Врачи стабилизировали состояние Хорохордина и назначили ему капельницы с полезными медикаментами и витаминами. Между тем сообщается, что в последнее время у губернатора якобы были проблемы с алкоголем.