Глава Республики Алтай пожаловался Медведеву на нехватку денег при реализации нацпроектов

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал Дмитрию Медведеву о проблемах, которые возникают при реализации нацпроектов в регионе. В частности о нехватке средств.

По словам Хорохордина, в бюджет на строительство соцобъектов, в частности — детских садов, не включено благоустройство территории и подключение к коммуникациям.

Региону приходится софинансировать этот пункт, объем средств достигает 25% от стоимости объекта (на детский сад сумма составила 427,5 млн рублей), и это больше, чем предусмотрено в нацпроекте.

Кроме этого Хорохордиин отметил, что в проекте подключения соцобъектов к интернету не предусмотрено финансирование на разработку проектно-сметной документации, что тоже сильно затрудняет реализацию.

Кадры, учителя и врачи, «уезжают на Сахалин, потому что там зарплата выше», сказал Хорохордин. И предложил увеличить размер единовременной выплаты таким специалистам не менее чем в 1,5 раза с учётом инфляции и цен на жилье.

Хорохордин отметил, что для сел актуальна поддержка на строительство скважин для обеспечения жителей чистой водой. А на санавиацию на данный момент в республике осталось денег на один вылет.

«И это с учётом того, что у нас местность горная», — сказал он.

Слева направо: врио Главы Республики Алтай Олег Хорохордин , Максим Акимов и первый заместитель Главы администрации Горно-Алтайска Юлия Мягкова. Фото Александра Тырышкина.

Председатель правительства внимательно выслушал новоиспеченного губернатора, а затем подробно ответил ему по одному из пунктов

Дмитрйи Медведев,

премьер-министр:

Мы всегда исходили из того, что лучше если такого рода ПСД, делают в регионах. Это подчёркивает, что объект региону нужен. А не просто сверху приняли решение: «Строим объект, ПСД оплатим». А потом смотришь, что стройки нет или ведётся она из рук вон плохо. Но есть случаи, когда регион не способен на это зарезервировать деньги. Мы об этом говорили и поэтому создали систему координации управления по регионам, где есть существенные финансовые проблемы. Два таких региона здесь присутствуют. Для таких регионов ПСД может быть профинансирована за счёт федеральных ресурсов.

Другие предложения Олега Хорохордина внесли в протокол.