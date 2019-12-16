Глава Республики Алтай спустился с горы в центре города

«Открыли горнолыжный сезон в Горно-Алтайске! Первый раз спустился с горы Комсомолка в центре города. Очень впечатлен!» — написал Хорохордин.
В подтверждение глава региона опубликовал видео своего спуска.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал в своем Instagram об открытии горнолыжного сезона.
«Открыли горнолыжный сезон в Горно-Алтайске! Первый раз спустился с горы Комсомолка в центре города. Очень впечатлен!» — написал Хорохордин.
В подтверждение глава региона опубликовал видео своего спуска.
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