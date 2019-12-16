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Политика

Глава Республики Алтай спустился с горы в центре города

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал в своем Instagram об открытии горнолыжного сезона.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
снимок из аккаунта врио главы Республики Алтай

«Открыли горнолыжный сезон в Горно-Алтайске! Первый раз спустился с горы Комсомолка в центре города. Очень впечатлен!» — написал Хорохордин.

В подтверждение глава региона опубликовал видео своего спуска.

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