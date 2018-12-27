Глава Росгвардии рассказал о внуке, который учится в Англии

«Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь. Через три года он вернется и я уверен, что будет хорошим экономистом», — сказал Виктор Золотов.
Ранее глава Росгвардии подал иск к Алексею Навальному на 1 миллион рублей о защите чести и достоинства, пишет РИА Новости. Он просит опровергнуть несколько высказываний Навального, озвученных в видеороликах на YouTube. В частности, в одном из роликов звучал вопросос «на какие деньги учатся внуки» Золотова в Англии.