Глава Росгвардии в видеообращении пообещал сделать из Навального «отбивную»

Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов заявил, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать» и вызвал Навального на поединок.

Таким образом Золотов ответил на обвинения ФБК о том, что продукты для нужд Росгвардии закупались по завышенным ценам. Долгое молчание Золотов объяснил тем, что находился в командировке и не смог ответить вовремя, пишет РБК.

В своем видеообращении, размещенном на сайте Росгвардии, официальный представитель власти обвинил основателя ФБК (называя его «господин Навальный») в клевете и вызвал того на поединок, пообещав сделать из оппозиционера «отбивную».

«В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — заявил генерал.

Представитель власти подчеркнул, что вообще не стал бы разговаривать с Навальным, если бы тот был человеком с улицы, а не «человеком с президентскими амбициями». И пригрозил Навальному, который с конца августа находится под административным арестом, что если тот не примет его вызова, то ему будет «стыдно выйти на улицу».

С чего все началось

В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал свое расследование о закупках продовольствия для солдат Росгвардии по завышенным ценам. После того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту), по данным ФБК, выросли в несколько раз, пишет «Новая газета».

В Росгвардии тогда назвали расследование «сфальсифицированным и провокационным». По их словам, при сопоставлении цен в госзакупках Навальным не были учтены такие показатели, как сезонность, страна происхождения товара, издержки на транспортировку и проведение экспертизы продовольствия и многое другое.