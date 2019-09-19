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19 сентября
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Политика

Глава Росгвардии заявил, что срок актера Устинова стоило бы «перевести» блогеру Синице

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице, сообщил ТАСС.

Павел Устинов.
Павел Устинов.
https://www.instagram.com/ustinovpaul/

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно . А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», — сказал Золотов, отвечая на просьбу ТАСС высказать мнение по делу Устинова.

«Ему дали пять , по-моему, вот еще 3,5 за призывы убивать жен, детей», — полагает Золотов. Он пояснил, что возмущен действиями Синицы. «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!» — заявил глава Росгвардии.

Ранее 19 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура просит отпустить Устинова под подписку о невыезде.

Напомним, блогера Владислава Синицу в начале сентября приговорили к пяти годам колонии общего режима. По данным следствия, он призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов в комментарии под постом в Twitter. В нем говорилось, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции.

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