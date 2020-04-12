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Политика

Глава «Роскосмоса» рассказал о поставленной Путиным задаче покорения планет

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче покорения планет. Он заявил об это в видеопоздравлении с Днем космонавтики.

Вселенная. Космос.
Вселенная. Космос.
СС0

Рогозин сказал, что в начале 2020 года Путин подписал новую редакцию Основ госполитики в области космической деятельности, в которых содержится задача по освоению других планет Солнечной системы.

Также в документе стратегического значения говорится о развитии научного космоса, сообщает Lenta.ru.

По словам Рогозина, российскую космонавтику ожидает переход на новую технику. Он пояснил, что для создания новых ракет-носителей, нового пилотируемого корабля и для покорения Луны важны не только технологии, но и люди.

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме &quot;Восточный&quot;.
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме «Восточный».
roscosmos.ru

«О них мы сейчас должны думать больше всего, о подготовке нового инженерно-конструкторского класса, нового поколения тех, кто может создать материальную основу того, чтобы Россия по-прежнему была лидером космонавтики», — подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Дмитрий Рогозин назвал День космонавтики, который празднуется 12 апреля, одним из самых лучших и теплых праздников.

Он отметил, что первым из людей в космос полетел «наш человек, Юрий Алексеевич Гагарин», и напомнил о предстоящем в 2021 году 60-летии первого полета.

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