Глава сибирского региона выиграл иск к назвавшему его «дебилом» пиарщика «Роснефти»

В качестве третьего лица было привлечено радио «Комсомольская правда», в эфире которого Леонтьев оскорбил избранного в ноябре 2018 года губернатора.

Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев оскорбил главу Хакасии Валентина Коновалова в федеральном радиоэфире в декабре 2018 года. Он заявил, что Россия может потерять эту сибирскую республику и «надыбать» новую, пишет Тайга.инфо.

«Хакасия — маленький регион. Хакасией больше…, ну, страна богатая, чё нам Хакасия? Ну дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии. Новую Хакасию где-нибудь надыбаем», — говорил Леонтьев.

В суде представитель Леонтьева заявил, что пресс-секретарь «Роснефти» «искренне сожалеет», что не мог присутствовать на заседаниях. Он настаивал, что высказывания Леонтьева носили оценочный характер и должны были продемонстрировать «феномен протестного голосования».

Представители «Видеоканал-Абакан» признали, что публиковали запись в эфире, а адвокат директора «Агентства информационных сообщений» Александра Бортникова заявил, что по указанным в иске гиперссылкам текст не открывается. Но у юриста Коновалова были заверенные скриншоты.

Судья признала порочащими честь, достоинство и деловую репутацию слова Михаила Леонтьева и публикации ООО «Агентство информационных сообщений» и ООО «Видеоканал-Абакан».