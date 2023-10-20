Глава сил безопасности ХАМАС погиб вместе с семьей

Глава сил безопасности ХАМАС Джихад Мейсен погиб вместе с семьей 19 октября при обстреле со стороны ВВС Израиля. Ракеты попали прямо в его дом.

Джихад Мейсен, конечно, один из ключевых командиров ХАМАС. О его гибели сообщило информагенство, связанное с группировкой.

Израиль ранее заявлял, что будет точечно атаковать членов ХАМАС. Причем не важно их местоположение в секторе Газа, авиаудары могут быть и по жилым районам.

Напомним, сектор Газа сам по себе очень маленький - всего 365 кв. км. Для сравнения - в Москве может с легкостью поместить три таких Газы. При этом население района - более двух миллионов человек. Часть из них смогли сбежать в Египет.