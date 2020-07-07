Глава Следственного комитета вместе с северокорейскими спецслужбами попал под британские санкции

Великобритания опубликовала список россиян, против которых вводит санкции за нарушение прав человека по «поправке Магнитского».

Под санкции попал руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, заместитель главы МВД Алексей Аничин и другие сотрудники СК и МВД, сотрудники СИЗО «Бутырка» и «Матросская тишина» — всего 25 человек. По мнению британских властей, они причастны к смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского в 2009 году.

В список также включили граждан Саудовской Аравии, которых считают приватными к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Всего в списке 47 человек и две организации — северокорейские спецслужбы.

Все, кто попал в список, не смогут въехать в Великобританию и заниматься там бизнесом даже через посредников, пишет polit.ru. Если у них есть активы в стране, они будут заморожены.

Что произошло

Сотрудник фонда Hermitage Capital Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года.

Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер заявлял, что аудитор был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

В 2013 году покойный Магнитский вместе с Браудером был признан виновным в уклонении от уплаты налогов.

Вердикт ЕСПЧ

В 2019 году ЕСПЧ признал российские власти виновными в нарушении ряда пунктов Европейской конвенции по правам человека при расследовании дела аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Суд счел, что российские власти нарушили право Магнитского на жизнь и не обеспечили эффективного и справедливого расследования обстоятельств и причин его смерти в СИЗО «Матросская тишина».

Санкции США

В 2017 году США объявили новые санкции против России, внеся в черный список близкого к Владимиру Путину высокопоставленного чиновника и двух подозреваемых в убийстве оппозиционера Александра Литвиненко, отравленного полонием в Лондоне в 2006 году.

Минфин и Госдепартамент объявили, что добавляют в «список Магнитского» главу СКР Александра Бастрыкина, Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна.

Американский закон, принятый в декабре 2012 года, позволяет замораживать американские счета ответственных лиц РФ, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за грубые нарушения прав человека