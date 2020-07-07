Глава Следственного комитета вместе с северокорейскими спецслужбами попал под британские санкции

Под санкции попал руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, заместитель главы МВД Алексей Аничин и другие сотрудники СК и МВД, сотрудники СИЗО «Бутырка» и «Матросская тишина» — всего 25 человек. По мнению британских властей, они причастны к смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского в 2009 году.
В список также включили граждан Саудовской Аравии, которых считают приватными к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Всего в списке 47 человек и две организации — северокорейские спецслужбы.
Все, кто попал в список, не смогут въехать в Великобританию и заниматься там бизнесом даже через посредников, пишет polit.ru. Если у них есть активы в стране, они будут заморожены.
Что произошло
Сотрудник фонда Hermitage Capital Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года.
Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер заявлял, что аудитор был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.
В 2013 году покойный Магнитский вместе с Браудером был признан виновным в уклонении от уплаты налогов.
Вердикт ЕСПЧ
В 2019 году ЕСПЧ признал российские власти виновными в нарушении ряда пунктов Европейской конвенции по правам человека при расследовании дела аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Суд счел, что российские власти нарушили право Магнитского на жизнь и не обеспечили эффективного и справедливого расследования обстоятельств и причин его смерти в СИЗО «Матросская тишина».
Санкции США
В 2017 году США объявили новые санкции против России, внеся в черный список близкого к Владимиру Путину высокопоставленного чиновника и двух подозреваемых в убийстве оппозиционера Александра Литвиненко, отравленного полонием в Лондоне в 2006 году.
Минфин и Госдепартамент объявили, что добавляют в «список Магнитского» главу СКР Александра Бастрыкина, Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна.
Американский закон, принятый в декабре 2012 года, позволяет замораживать американские счета ответственных лиц РФ, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за грубые нарушения прав человека