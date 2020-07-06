Глава Союза женщин России рассказала, как возненавидела радугу

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что относится к радуге как к свастике. Ранее Лахова пожаловалась Путину на пропаганду ЛГБТ в мороженом «Радуга», сообщает «Подъем».

«Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее», — цитирует активистку издание, которое специально связалось с ней, чтобы точнее узнать о ее позиции.

Лахова пожаловалась Путину на мороженое «Радуга» в процессе обсуждения флага ЛГБТ, который не так давно вывесили на здании американского посольства в Москве, пишет polit.ru.

Глава «Союза женщин России» считает, что расцветка мороженого приучает детей к флагу ЛГБТ. Президент согласился, что ситуация нуждается в контроле, сообщает «Медуза».

«Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества»", — ответил главе Союза женщин Армен Бениаминов, вице-президент группы компаний «Чистая линия», где производят мороженое.

О спектре

Радуга — атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света, например, Солнцем, множества водяных капель (дождя или тумана).

«Радуга появляется, когда лучи солнца проходят через капельки дождя, а каждая такая капелька работает как призма. Это значит, что она разлагает белый свет солнца на его составляющие — лучи красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цвета. Все эти цвета вместе называются спектр. Радуга — это и есть огромный спектр, только в форме окружности. При наблюдении с земли радуга обычно выглядит как дуга, то есть как часть окружности, при этом чем выше находится наблюдатель, тем радуга полнее и круглее. А вот с самолета можно увидеть даже полную окружность.», — рассказал детский популяризатор науки Александр Толмачев.

Когда на небе появляется радуга, по примете, нужно загадать желание. Искренняя вера в чудо поспособствует его исполнению.