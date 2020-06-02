Глава ЦИК объяснила, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия внесла серьезные изменения в порядок проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Они внесены для рассредоточения людей и соблюдения принципа бесконтактности, рассказала на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным лава ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает ТАСС .

«С учетом всех требований мы внесли существенные изменения в порядок проведения общероссийского голосования. Основной принцип — максимальное рассредоточение потенциальных участников голосования как во времени, так и в пространстве. Мы исходили из того, чтобы минимизировать возможные физические контакты. Принцип бесконтактности максимальный», — сказала Памфилова.

Россияне смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ как в помещениях, так и за их пределами: «У наших участников голосования появляется больше возможностей для выбора формы и способа голосования. Это может быть и в помещении для голосования <…> В то же время можно в случае необходимости, в зависимости от ситуации, можно провести и вне помещения, то есть на территории, скажем, школы, во дворе школы. Мы предусмотрели такую возможность в том числе на придомовых территориях».

По ее словам, комиссия предлагает начать голосование за шесть дней до этой даты, чтобы вся процедура продолжалась семь дней, указывает «Интерфакс».

Разнесение голосования на несколько дней позволит избежать очередей и скопления людей на избирательных участках, пишет bfm.ru.