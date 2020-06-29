Глава ЦИК сожалеет о публикации опроса по данным экзитполов голосования по поправкам в Конституцию

Против поправок высказались 23% респондентов.

Ответили на вопрос 70% респондентов, отказались от ответа 29%. Опрос проводился на 800 избирательных участков в 25 регионах.

Насколько законно публиковать результаты экзитпола, если раньше данные опросов на выходе с участков оглашали только после полного завершения голосования?

«К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере, до того момента, когда закончится голосование. <…> Да, в законе о всероссийском голосовании это не прописано, точно так же, как не прописано регулирование агитации, и всяк свободен агитировать „за“, „против“, так, как он считает нужным, это только то, что мы себе этого не позволяем, как избирательная система», — цитирует Business FM главу ЦИК Эллу Памфилову.