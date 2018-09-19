Новые выборы: глава ЦИК заплакала, рассказывая о ситуации с выборами в Приморье

Избирательная комиссия Приморского края 20 сентября соберется на заседание по вопросу о признании результатов повторного голосования на выборах губернатора Приморского края недействительными, сообщает deita.ru. В случает признания недействительными результатов второго тура, новые выборы губернатора Приморского края будут назначены через три месяца. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова после заседания по ситуации со вторым туром выборов в Приморском крае расплакалась, сообщает РБК .

«Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу. Мы сейчас с Николаем Ивановичем <Булаев, замглавы ЦИК> говорили, это просто не передать… потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали… Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — сказала Памфилова, расплакавшись.

«Важно было на упреждение сработать, чтобы они <регионы, где проходили вторые туры> услышали: ребята, никому спуску не будет. Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет. Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. И я хочу, чтобы это знали все сейчас, — никому спуску не будет», — подчеркнула она.

Вброс

До этих слов Памфилова назвала достижением ЦИК то, что за ходом подсчета голосов можно было наблюдать в онлайн-режиме и что было видно, когда «на 99,16% все застряло».

«Выяснили, что примерно 24 тыс. голосов было бездарно вброшено. Будем отдельно разбираться, по чьей вине это произошло. ТИК захватывали фактически совершенно случайные люди, и с ними <с протоколами> могла произойти любая трансформация, поскольку была очень маленькая разница между результатами кандидатов… Реально установить волеизъявление избирателей Приморского края не представляется возможным. Потеряны эти голоса — по 24,5 тыс. людей не восстановимы», — рассказывала она.

Путин в курсе

Владимир Путин. kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации — он поставил задачу провести честные и прозрачные выборы.

«У меня есть в его лице поддержка по принципиальной позиции по поводу организации и проведения выборов», — подчеркнула глава ЦИК.

«Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках. У меня есть своя позиция, свое понимание, что надо делать, и именно поэтому я на этом месте сейчас. Если я пойму, что не получается, конечно, меня здесь не будет. Делать то, что противно моей совести, я не буду», — сказала Памфилова и ушла.

Нормы закона

«В законе есть четко установленные нормы: если не представляется возможным достоверно выявить, кто стал в результате честных, открытых, конкурентных выборов победителем, то результаты этих выборов отменяются, назначается новое голосование», — напоминает политолог Глеб Кузнецов.

Правовое государство

«Всем нам продемонстрировано, что мы живем в правовом государстве, что интерес политической системы не в том, чтобы продавить какого-то кандидата, несмотря ни на что, а в том, чтобы сохранялось доверие к выборам, чтобы любое волеизъявление большинства являлось основой, на которой строится региональная политсистема. Мне кажется, это самое разумное решение, которое можно было принять», — уверен политолог Константин Калачев, пишет znak.com.

Народный герой

«Самым разумным для Путина решением будет назначить Ищенко врио. Все равно выиграет. Он сейчас народный герой и триумфатор. Голосовать за него будет и протестный избиратель, и лоялист. Если не можешь сопротивляться тенденции, возглавь ее. Предстань настоящим национальным лидером, стоящим выше межпартийных разногласий», считает Аббас Галямов.

Сценарий

Политолог Андрей Колядин считает, что «сценарий позволяет представителям власти сохранить лицо и не выглядеть тиранами и сатрапами. Вариант позволяет выдвинуть нового игрока на пост высшего должностного лица региона. Сценарий позволяет самому Тарасенко не быть в течение многих лет губернаторства региональным посмешищем, с которым никто не считается и плюет ему в спину. Он позволяет федеральному центру остаться честным и демократичным при проведении выборной кампании. И конечно, вариант способствует существенному снижению антивластных настроений в регионе».

Коротко

ЦИК ознакомилась с данными от работающей в регионе спецкомиссии, изучающей ситуацию с голосованием и подсчетом голосов во втором туре. Глава ЦИК предложила краевой избирательной комиссии признать результаты второго тура недействительными.

Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко несколько раз поменял решение о том, будет ли он участвовать в новых выборах, а кандидат-коммунист Андрей Ищенко назвал решение Памфиловой абсурдом — выборы состоялись, губернатора выбрали, и это он — Ищенко.

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Во втором туре выборов участвовали врио главы региона единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром 17 сентября после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5%, набрав 49,02%.

Штабы обоих кандидатов обвинили друг друга в фальсификациях, подкупе избирателей. 17 сентября возле здания администрации Приморья проходила стихийная акция протеста.