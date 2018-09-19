Новые выборы: глава ЦИК заплакала, рассказывая о ситуации с выборами в Приморье

«Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу. Мы сейчас с Николаем Ивановичем <Булаев, замглавы ЦИК> говорили, это просто не передать… потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали… Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — сказала Памфилова, расплакавшись.
«Важно было на упреждение сработать, чтобы они <регионы, где проходили вторые туры> услышали: ребята, никому спуску не будет. Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет. Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. И я хочу, чтобы это знали все сейчас, — никому спуску не будет», — подчеркнула она.
Вброс
До этих слов Памфилова назвала достижением ЦИК то, что за ходом подсчета голосов можно было наблюдать в онлайн-режиме и что было видно, когда «на 99,16% все застряло».
«Выяснили, что примерно 24 тыс. голосов было бездарно вброшено. Будем отдельно разбираться, по чьей вине это произошло. ТИК захватывали фактически совершенно случайные люди, и с ними <с протоколами> могла произойти любая трансформация, поскольку была очень маленькая разница между результатами кандидатов… Реально установить волеизъявление избирателей Приморского края не представляется возможным. Потеряны эти голоса — по 24,5 тыс. людей не восстановимы», — рассказывала она.
Путин в курсе
Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации — он поставил задачу провести честные и прозрачные выборы.
«У меня есть в его лице поддержка по принципиальной позиции по поводу организации и проведения выборов», — подчеркнула глава ЦИК.
«Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках. У меня есть своя позиция, свое понимание, что надо делать, и именно поэтому я на этом месте сейчас. Если я пойму, что не получается, конечно, меня здесь не будет. Делать то, что противно моей совести, я не буду», — сказала Памфилова и ушла.
Нормы закона
«В законе есть четко установленные нормы: если не представляется возможным достоверно выявить, кто стал в результате честных, открытых, конкурентных выборов победителем, то результаты этих выборов отменяются, назначается новое голосование», — напоминает политолог Глеб Кузнецов.
Правовое государство
«Всем нам продемонстрировано, что мы живем в правовом государстве, что интерес политической системы не в том, чтобы продавить какого-то кандидата, несмотря ни на что, а в том, чтобы сохранялось доверие к выборам, чтобы любое волеизъявление большинства являлось основой, на которой строится региональная политсистема. Мне кажется, это самое разумное решение, которое можно было принять», — уверен политолог Константин Калачев, пишет znak.com.
Народный герой
«Самым разумным для Путина решением будет назначить Ищенко врио. Все равно выиграет. Он сейчас народный герой и триумфатор. Голосовать за него будет и протестный избиратель, и лоялист. Если не можешь сопротивляться тенденции, возглавь ее. Предстань настоящим национальным лидером, стоящим выше межпартийных разногласий», считает Аббас Галямов.
Сценарий
Политолог Андрей Колядин считает, что «сценарий позволяет представителям власти сохранить лицо и не выглядеть тиранами и сатрапами. Вариант позволяет выдвинуть нового игрока на пост высшего должностного лица региона. Сценарий позволяет самому Тарасенко не быть в течение многих лет губернаторства региональным посмешищем, с которым никто не считается и плюет ему в спину. Он позволяет федеральному центру остаться честным и демократичным при проведении выборной кампании. И конечно, вариант способствует существенному снижению антивластных настроений в регионе».
Коротко
ЦИК ознакомилась с данными от работающей в регионе спецкомиссии, изучающей ситуацию с голосованием и подсчетом голосов во втором туре. Глава ЦИК предложила краевой избирательной комиссии признать результаты второго тура недействительными.
Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко несколько раз поменял решение о том, будет ли он участвовать в новых выборах, а кандидат-коммунист Андрей Ищенко назвал решение Памфиловой абсурдом — выборы состоялись, губернатора выбрали, и это он — Ищенко.
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Во втором туре выборов участвовали врио главы региона единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром 17 сентября после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5%, набрав 49,02%.
Штабы обоих кандидатов обвинили друг друга в фальсификациях, подкупе избирателей. 17 сентября возле здания администрации Приморья проходила стихийная акция протеста.