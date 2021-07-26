Глава ЦИК заявила о гордости своей работой после снятия с выборов Грудинина

Таким образом Памфилова отреагировала на вопрос депутата Саратовской облдумы Бондаренко об исключении из списков КПРФ кандидата Павла Грудинина.
«Я горжусь. Я здесь слушаю со всех сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась, не раздербанили страну, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально», — заявила Памфилова.
Памфилова утверждает — ЦИК не имел права не снять Грудинина с выборов после письма из Генпрокуратуры. Ведомство считает, что политик имеет офшорные счета. Глава избирательной комиссии посоветовала КПРФ обжаловать решение ЦИК в суде.
24 июля Центризбирком РФ исключил кандидата в Госдуму от КПРФ, директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.
«Предусмотрено, что гражданин, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов. В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№ 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено», — говорится в постановлении ЦИК.
Заявление о том, что у Грудинина есть доля в иностранном офшоре направила в ЦИК его бывшая жена Ирина.
Кандидат в президенты
Павел Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента как кандидат от КПРФ. По итогам голосования он занял второе место с 11,77% голосов. Его поддержали 8,66 млн избирателей.