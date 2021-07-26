Глава ЦИК заявила о гордости своей работой после снятия с выборов Грудинина

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что испытывает гордость от своей работы на этой должности.

Таким образом Памфилова отреагировала на вопрос депутата Саратовской облдумы Бондаренко об исключении из списков КПРФ кандидата Павла Грудинина.

«Я горжусь. Я здесь слушаю со всех сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась, не раздербанили страну, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально», — заявила Памфилова.

Памфилова утверждает — ЦИК не имел права не снять Грудинина с выборов после письма из Генпрокуратуры. Ведомство считает, что политик имеет офшорные счета. Глава избирательной комиссии посоветовала КПРФ обжаловать решение ЦИК в суде.

24 июля Центризбирком РФ исключил кандидата в Госдуму от КПРФ, директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.

«Предусмотрено, что гражданин, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов. В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№ 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено», — говорится в постановлении ЦИК.

Заявление о том, что у Грудинина есть доля в иностранном офшоре направила в ЦИК его бывшая жена Ирина.

Кандидат в президенты

Павел Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента как кандидат от КПРФ. По итогам голосования он занял второе место с 11,77% голосов. Его поддержали 8,66 млн избирателей.