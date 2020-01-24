Глава ВТБ рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов оборонки

Списание задолженностей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не привело к проблемам в ВТБ, заявил президент банка Андрей Костин на телеканале «Россия 24» .

«Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер. <…> В целом проблема решена. Мы в целом удовлетворены этим решением, — заявил Костин.

По его словам, банк уже реализует программу по решению проблем с кредитными выплатами оборонными предприятиями.

В декабре 2019-го правительство совместно с Центробанком разработало механизмы, позволяющие в условиях рынка решить проблемы закредитованности ОПК, пишет ura.ru.

Российские власти предлагают два решения: дополнительное финансирование предприятий и реструктуризация долгов по кредитам на длительный срок по льготной ставке. Осенью 2019 году Костин выражал опасение по поводу того, что проблема списания кредитов может негативно повлиять на прибыль ВТБ.