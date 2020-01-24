Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 января -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Глава ВТБ рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов оборонки

Списание задолженностей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не привело к проблемам в ВТБ, заявил президент банка Андрей Костин на телеканале «Россия 24» .

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

«Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер. <…> В целом проблема решена. Мы в целом удовлетворены этим решением, — заявил Костин.

По его словам, банк уже реализует программу по решению проблем с кредитными выплатами оборонными предприятиями.

В декабре 2019-го правительство совместно с Центробанком разработало механизмы, позволяющие в условиях рынка решить проблемы закредитованности ОПК, пишет ura.ru.

Российские власти предлагают два решения: дополнительное финансирование предприятий и реструктуризация долгов по кредитам на длительный срок по льготной ставке. Осенью 2019 году Костин выражал опасение по поводу того, что проблема списания кредитов может негативно повлиять на прибыль ВТБ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость