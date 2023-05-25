Главные идеи из отчета-послания Виктора Томенко по развитию Алтайского края

Специальная военная операция: внимание и забота о каждом члене семьи участников СВО
-
За последний год обеспечено адресное сопровождение каждой семьи участников спецоперации. В кризисных центрах лично и через онлайн-кабинеты открыты все возможности получить психологическую, правовую помощь.
-
Всего в Алтайском крае действует больше 30 различных мер поддержки, решено за год 2000 обращений. Семьи участников СВО освобождены от оплаты за детский сад. В школах, колледжах и техникумах обеспечено бесплатное горячее питание. Военнослужащие получают необходимую медицинскую помощь в госпиталях, мобилизованные и добровольцы - в краевых больницах.
-
Общий объем материальной помощи участникам СВО и членам их семей за прошедший год только за счет средств краевого бюджета составил почти 1,2 млрд рублей.
Экономика: рост в 2 раза по всем ключевым показателям
-
В прошлом году валовой региональный продукт Алтайского края достиг почти 1 триллиона рублей. Это в 1,8 раза больше, чем было в «базовом» 2017-ом.
-
Финансовые возможности региона значительно выросли. Расходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2022 году составили без малого 200 млрд рублей – в два раза больше, чем 5 лет назад.
-
Общий объем инвестиций увеличился с 88 млрд в 2017-ом до 146 млрд рублей в этом году - почти двукратный рост.
-
Оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение за год выросли на треть по объемам производства. Серьезно развивается текстильная отрасль, производство лекарств.
-
В 2022 году объем финансовой поддержки из федерального бюджета по всем направлениям составил 80 млрд рублей. В 2018 году сумма составляла лишь чуть более 35-ти млрд.
Медицина: губернатор остановил оптимизацию медицины и шаг за шагом выводит краевое здравоохранение из сложной ситуации
-
К 2018 году, когда Томенко возглавил Алтайский край, оптимизация системы здравоохранения проводилась уже в течение нескольких лет и была практически завершена.
-
Ковид в 2021-2022 годах смешал все планы и только в 2022 году система здравоохранения постепенно начала возвращаться к норме. Удалось прекратить масштабный отток кадров из жизненно важной отрасли.
-
Решение проблем с дефицитом кадров, состоянием медицинских учреждений, доступностью врачебной помощи в целом станет одним из безусловных приоритетов Виктора Томенко в своей работе на ближайшую пятилетку.
-
Губернатором принято решение о выделении дополнительных средств на привлечение кадров в медицинские учреждения. В рамках регионального проекта за три года планируется направить на эти цели около 1,5 млрд рублей. Доплаты получат молодые специалисты и опытные врачи-наставники.
-
С 1 июля край будет доплачивать врачам старшего возраста по 9 тыс. рублей, а фельдшерам, медсестрам - по 6 тыс..
-
400 миллионов рублей выплачено сельским медикам, которые не вошли в проект федеральных ежемесячных доплат.
-
Краевая инициатива о строительстве жилых домов для врачей и учителей принципиально поддерживается. Томенко поднимал этот вопрос на встречах и с президентом России В. Путиным, и с председателем правительства РФ М. Мишустиным.
-
Капитальными ремонтами за пятилетку охвачено 882 объекта здравоохранения, возведено «с нуля» - без малого 90. Общая сумма вложений - 17 млрд рублей.
-
В прошлом году построено 18 ФАПов, 10 новых амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Усилена работа медицинских автопоездов, увеличивается интенсивность их выездов.
-
За пять лет автопарк скорой помощи обновился больше, чем на половину. Практически «с нуля» создана служба «неотложек» при поликлиниках: вместо 26 машин в 2017 году сейчас ежедневно выезжают на вызовы порядка 200. Водителям скорых получают дополнительную региональную доплату - по 5 тыс. рублей в месяц.
-
В обновление оборудования в больницах за несколько лет вложено 12 млрд рублей.
Социальная помощь: ежедневная забота о старшем поколении
-
За пять лет объем всех видов социальных выплат вырос с 20 до 44 млрд. А на этот год заложено уже 53 млрд рублей.
-
Объем социальной помощи увеличивается насколько это возможно. Введена дополнительная выплата «детям войны». Это около 170 млн рублей, которые люди уже получили.
-
Организована работа службы сиделок, работают дома-интернаты, центры дневного пребывания. Помощь работников социальной защиты с 2020 года получили 147 тыс. человек.
Дороги: дорожная революция по всем направлениям
-
Алтайский край – лидер по протяженности дорог в России (больше 55 тыс. километров). При этом в крае происходит настоящая дорожная и транспортная «революция».
-
За 5 лет на развитие дорожного хозяйства Алтайского края было направлено 75 млрд рублей. За прошлый год в дорожное хозяйство вложено около 23 млрд рублей - почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Изменения, которых удалось добиться – заметные и бесспорные. Люди видят и говорят об этом.
-
Построено и отремонтировано порядка 4 тыс. километров дорог, более 80 мостов, развязок и путепроводов. Темп дорожных ремонтов – 800 километров в год.
-
Реализуются большие инфраструктурные проекты. Завершен ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле. Строится трехуровневая эстакада с кольцом и полутуннелем стоимостью 3,2 млрд рублей. Приоритет - расширение трассы Р-256 «Чуйский тракт».
-
Из федерального бюджета на дороги края привлечено около 13 млрд рублей.
-
Подана заявка на комплексный ремонт дороги на Казахстан по маршруту - Барнаул – Павловск – Кулунда. Движение здесь очень интенсивное, при этом только треть пути соответствует нормам, а на 50 километрах вообще - щебеночное покрытие.
-
В ближайших планах - глубокая модернизация регионального аэропорта, взлетно-посадочной полосы.
Сельское хозяйство: Алтайский край «заходит» в зерновой коридор на Китай и лоббирует федеральный госпродзаказ
-
Президент Владимир Путин поручил правительству России проработать проект сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай. Зерно - это новая нефть. Производство продовольствия становится стратегической отраслью экономики России. Разворот на Восток, выход на азиатские рынки сбыта - федеральный тренд. Проект предполагает, в частности, строительство и модернизацию сети элеваторов, в том числе и в Алтайском крае. Прорабатывается возможность участия региона в нем.
-
Алтайский край - один из ключевых агропромышленных регионов России, два года подряд получает рекордные урожаи. Край продолжает быть первым в производстве гречихи и овса, муки и крупы всех видов, удерживает лидерство по многим другим позициям. Алтайский край кормит не только себя и Сибирь, но и всю нашу большую страну!
-
Алтайский край бьет рекорды инвестиций в сельское хозяйство. Только в прошлом году было закуплено более тысячи новых тракторов, комбайнов и другой техники на сумму 22 млрд рублей.
-
Объемы надоев увеличились с 4300 до 5700 кг/год. По поголовью крупного рогатого скота Алтайский край занимает 4 место среди всех регионов России.
-
Расширяются меры поддержки сельхозтоваропроизводителям. Почти в 4 раза увеличен размер зерновых субсидий в этом году по сравнению с прошлым.
-
На федеральном уровне обсуждается внедрение государственного продовольственного заказа, суть которого - в более серьезном регулировании рынка. Это и возможные зерновые интервенции, и молочные — всё ради более предсказуемой и понятной работы предприятий сельскохозяйственного сектора, ради стабилизации закупочных цен сырья у населения.
-
В крае изучается опыт Беларуси, по созданию так называемых благоустроенных комфортных для жизни «агрогородков» на базе крепких хозяйств и крупных деревень. Схожие примеры таких агрогородков в Алтайском крае есть: село Бочкари, Дружба и Еланда в Целинном районе, Покровка в Локтевском, Киприно в Шелаболихинском, поселок Кировский в Смоленском районе и многие другие.
-
Губернатор планирует внедрение определенного стандарта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры - «алтайского сельского стандарта».
-
Объем поддержки муниципалитетов увеличился за 5 лет вдвое: с 24 млрд в 2018 году до более чем 60 млрд в этом.
Промышленность: значительные успехи в импортозамещении и заявка на лидерство
-
В 2023 году в крае будет завершено строительство нескольких заводов. Это отделочная фабрика Барнаульского меланжевого комбината за 9 млрд. Завод по производству активированного угля в Шипуновском районе. После масштабной реконструкции запустится Рубцовская обогатительная фабрика.
-
В 2022 году сельскохозяйственное машиностроение Алтайского края вошло в список отраслей, показавших рост производства продукции более чем на 10 процентов.
-
Значимые успехи в импортозамещении: Алтайский завод прецизионных изделий стал единственным в стране поставщиком топливных систем, в том числе для «КАМАЗа». Еще один крупный импортозамещающий проект - производство нового трактора «Барнаулец» на заводе «Алтайлесмаш». «Комплекс Агро» - один из ведущих в России производителей сельхозтехники и лидер в стране по выпуску зерносушилок.
-
Алтайский край должен стать регионом №1 в России на рынке сельхозмашиностроения.
Крупнейшие города: бурное развитие Барнаула, диверсификация наукогорада Бийска, возрождение легендарного Рубцовска
-
Барнаул должен стать самым комфортным городом в Сибири.
-
Наукоград Бийск – центр оборонной промышленности и перспективный «фармаполис». Объем продукции, которую выпускают оборонщики, увеличился на треть в 2022 году и еще на треть - в первом квартале этого года. В Бийске куётся «ракетный щит России». В бийский биофармацевтический кластер входит 35 предприятий. Амбиция – дальнейшее развитие промышленного производства лекарств. Обсуждается создание в городе так называемого «фармаполиса».
-
Легендарный Рубцовск – южная столица Алтайского края. Ремонты социально значимых объектов на 1,3 млрд рублей за 5 лет. Завершено строительство ледовой арены. Начинается капремонт ДК «Тракторостроитель». Вводятся в строй детские ясли-сад почти на 300 мест. Увеличены суммы на дорожные ремонты до 250 млн рублей в год. Запущен промышленный технопарк «Юг Алтая» с объемом финансирования в полмиллиарда рублей.
-
Рубцовск будет ориентирован на зарубежные рынки, в частности на Казахстан, Узбекистан. Рубцовск может стать важными «воротами» России в страны Азии, на Восток.
Туризм: зарабатывать – на туристах, вкладывать – в жителей Алтайского края
-
В прошлом году больше 2 млн человек посетили туристические места Алтайского края. И это далеко не предел.
-
В прошлом году сумма оказанных предпринимателями услуг в сфере туризма составила 9,6 млрд рублей. При этом бюджеты всех уровней пополнились более, чем на 2 млрд рублей. В плюсе – все жители Алтайского края, потому что полученные дополнительные доходы идут на развитие и благоустройство даже самых отдаленных уголков региона.
-
Алтайский край - второй Сочи. Регион способен круглогодично «зарабатывать» на туризме и индустрии гостеприимства.
-
Объем заявленных вложений инвесторов только в «Бирюзовую Катунь» - самую большую в России особую экономическую зону туристско-рекреационного типа - превышает 23 млрд рублей.
-
Алтайский край станет главным центром оздоровительного туризма в России.
Строительство, ЖКХ, газификация, благоустройство
-
В 2022 году построен почти 1 млн квадратных метров - в 1,5 раза больше, чем в 2017-ом. За пятилетку новоселье справили 250 тыс. семей.
-
В этом году досрочно (на 2 года раньше) завершится программа по расселению людей из домов, которые были признаны ветхими и аварийными до 1 января 2017 года – и сразу стартует новая.
-
За счет глубокой модернизации на объектах тепло-, водо-, и газоснабжения по сравнению с периодом 2017-2018 годов количество аварий сократилось в 6 раз!
-
За 5 лет установлено 74 новых модульных котельных. В этом году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с учетом федеральной поддержки заложено свыше 6 млрд рублей.
-
Подтверждена договоренность с «Газпромом» о расширении краевой программы с изначальным объемом 60 млрд рублей. Впервые газовые магистрали будут проложены до западной и южной границ Алтайского края. «Голубое топливо» появится в Рубцовске и Славгороде. Доступ к газу получат жители и предприятия в 26 населенных пунктах 7 районов Алтайского края.
-
Соглашение с «Газпромом» - самый серьезный проект, учитывающий сооружение дополнительной газовой инфраструктуры, по сравнению с другими регионами России.
-
В плане социальной догазификации подключение почти 56 тыс. домовладений в 106 населенных пунктах.
-
За последние пять лет в благоустройство общественных территорий и дворов вложено 4,7 млрд рублей. В том числе приведено в порядок 42 площади, 46 парков, 48 аллей и пешеходных зон.
Образование: от ремонта сельских школ – до развития алтайской инженерной школы
-
В крае больше тысячи школ. Не менее половины из них - старше 30 и даже 50 лет. Уже отремонтировано 450 из них, в ремонты вложено 7,5 млрд рублей.
-
Отремонтировано больше сотни детских садов. Сейчас все дети в Алтайском крае полностью обеспечены местами и в школах, и в дошкольных учреждениях.
-
Гордимся нашей алтайской инженерной школой и готовы ее усиливать. В 2022 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» заработал первый в Алтайском крае современный образовательно-производственный кластер легкой промышленности. В этом году для подготовки кадров для машиностроения и транспортной отрасли будет создано еще два аналогичных центра.