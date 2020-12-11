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Политика

Главой поселения в Сибири стала сторож. Комментарий коллеги

На выборах главы Новоомского поселения (Омская область) победила сторож школы Надежда Чекмарева.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Она по голосам опередила действующего главу администрации Артура Лена, который избирался уже четвертый раз подряд, сообщает «Новый Омск».

Все депутаты видели Чекмареву только как технического кандидата-спойлера. Но на подсчете результатов выяснилось, что сторож набрала шесть голосов, Лен получил — четыре, пишет polit.ru.

«Все, прямо если сказать, офигели. Не знаю даже, как это всё будет. Она, скажем так, человек ведь в возрасте. Может, откажется. Может, подавала документы так… просто», — цитирует «Подъем» сторожа той же школы Илью Денисова.

В сентябре аналогичная ситуация произошла в Костромской области — на выборах главы Повалихинского сельского поселения победила уборщица здания администрации Марина Удгодская — ее также считали кандидатом-спойлером.

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