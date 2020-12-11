Главой поселения в Сибири стала сторож. Комментарий коллеги

Она по голосам опередила действующего главу администрации Артура Лена, который избирался уже четвертый раз подряд, сообщает «Новый Омск».

Все депутаты видели Чекмареву только как технического кандидата-спойлера. Но на подсчете результатов выяснилось, что сторож набрала шесть голосов, Лен получил — четыре, пишет polit.ru.

«Все, прямо если сказать, офигели. Не знаю даже, как это всё будет. Она, скажем так, человек ведь в возрасте. Может, откажется. Может, подавала документы так… просто», — цитирует «Подъем» сторожа той же школы Илью Денисова.

В сентябре аналогичная ситуация произошла в Костромской области — на выборах главы Повалихинского сельского поселения победила уборщица здания администрации Марина Удгодская — ее также считали кандидатом-спойлером.