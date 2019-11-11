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Политика

Главред «России сегодня» предложила опальному экс-президенту Боливии должность телеведущего

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ушедшему с поста президента Боливии Эво Моралесу работу телеведущим на RT, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин и экс-президент Боливии Эво Моралес.
Владимир Путин и экс-президент Боливии Эво Моралес.
kremlin.ru

«Предлагаю Моралесу увлекательную работу телеведущего на испанском RТ. (Бывший президент Эквадора Рафаэль) Корреа уже второй год ведет у нас свое шоу и в ус не дует. А там еще глядишь, как судьба вырулит», — написала Симоньян в Telegram.

Между тем полиция Боливии разыскивает Эво Моралеса, объявившего о своей отставке с поста президента, для задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера проходящих в стране акций протеста Луис Фернандо Камачо.

«Подтверждено! Выдан ордер на задержание Моралеса! Полиция и военные ищут его в Чапаре», — написал он в микроблоге.

По словам Камачо, военные также забрали «борт № 1». На нем экс-президент покинул столицу страны и улетел в горный район Чапаре. Именно здесь протестующие атаковали дом экс-президента, о чем он сообщил в Twitter.

Ранее Моралес заявил, что оставляет должность главы государства из-за беспорядков, которые переросли в акции протеста против его переизбрания, пишет bfm.ru. Вице-президент Альваро Гарсия Линера также подал в отставку.

Моралес обвинил оппозицию и зарубежные страны в попытке захватить власть.

Власти Мексики назвали происходящее в Боливии военной операцией и предложили Моралесу убежище на территории посольства в боливийской столице Ла-Пас.

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