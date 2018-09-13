Главред RT поговорила с «обвиняемыми» в отравлении Скрипалей

Главный редактор RT Маргарита Симоньян взяла интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские следователи обвиняют в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу», — написала она в своем Telegram-канале.

Впоследствии сообщение приблизительно такого же содержания появилось на сайте RT.

Текст интервью сначала выйдет на русском, так как именно по-русски велась беседа, а затем его переведут на все иностранные языки, с которыми работает ее телеканал.

Главред рассказала, что первым делом попросила своих гостей показать паспорта (ранее СМИ сообщали, что их номера различаются всего лишь одной цифрой) и спросила «Вы кто?».

Редакция занималась поисками Петрова и Боширова «так же, как и все остальные профессиональные редакции — по соцсетям, источникам» — но безуспешно.

«В итоге настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8 марта», — рассказала Симоньян.

Причину, по которой фигуранты «дела Скрипаля» обратились именно к ней, глава RT сформулировала как «доверие», испытываемое персонально к ней обоими мужчинами, пишет polit.ru.

«Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, так как, по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети, и поэтому, опять же по их словам, доверяют», — пояснила Симоньян.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова сотрудниками ГРУ, которые, по ее словам, прибыли в Солсбери по полученному «на высшем уровне» приказу устранить Скрипаля.

Британские следователи обнародовали фотографии двух мужчин с камер видеонаблюдения, но на этих снимках предполагаемые россияне не совершают ничего предосудительного — получают багаж, ходят по городу и т.п.