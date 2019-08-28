Главу Заринска после 11 лет у власти торжественно проводили в отставку

27 августа на заседании Заринского горсовета досрочно прекратили полномочия главы города Ивана Терешкина, сообщили в мэрии. Также депутаты назначили врио главы.

Иван Терешкин возглавлял администрацию Заринска с 2008 года. В мэрии назвали несколько важнейших перемен, которые произошли за 11 лет его деятельности.

Например, Заринску присвоен статус ТОСЭР, на протяжении последних лет город участвовал в различных программах, что позволило построить водопровод в микрорайонах частной застройки, отремонтировать лифты, фасады и кровли многоквартирных домов, привлечь значительные денежные средства в социальную сферу, построить новые спортивные объекты.

В 2019 году при непосредственном участии Ивана Терешкина в Заринске началось строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Благодаря гранту Фонда кино в городе появился современный кинозал.

Указом губернатора Виктора Томенко Иван Терешкин награжден медалью «За заслуги во имя созидания». Награду вручил заместитель председателя правительства региона Денис Губин.

Ивану Терешкину присвоили звание почетного гражданина. admzarinsk.ru

Ивану Терёшкину также присвоено звание «Почетный гражданин города Заринска».

На прошедшем заседании назначили временно исполняющего обязанности главы города. Им стал и.о. первого заместителя главы администрации Сергей Иванов. Ранее он был начальником отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации Заринска.