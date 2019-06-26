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Политика

Глупое и провальное: британцев разозлило шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

На телеканале «Би-би-си» вышел первый выпуск комедийного шоу «Сегодня вечером с Владимиром Путиным», которое ведет анимированный президент России. Отзывы оказались не однозначные.

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

«Ведущий» приветствует гостей в своей студии, где он сидит за столом с российским гербом. Там также висит фотография медведя и стоит флаг России. Герой Владимира Путина злобно шутит на протяжении всей программы, пишет Газета.ru.

В шоу были применены новейшие технологии захвата лица, которые позволили комику Натаниелю Тэпли в режиме реального времени «заставлять» Путина двигаться и менять выражения лица. Автор нескольких сериалов, выходивших на «Би-би-си», также озвучил персонажа президента России.

Однако все особенности не понравились британцам, которые теперь требуют закрыть шоу. Пользователи Сети негативно отреагировали на программу, назвав ее глупой и провальной.

На ближайшие выходные «Сегодня вечером с Владимиром Путиным» не значится. Телеканал никак не комментировал, будет ли снята программа с эфира.

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