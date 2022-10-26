Год большого дефицита. Каким будет бюджет Алтайского края в 2023 году и на чем власти собираются экономить

Члены краевого парламента на ближайшей сессии 27 октября рассмотрят в первом чтении проект закона о бюджете края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Altapress.ru внимательно изучил текст документа и сравнил его с прошлым бюджетом.

Бюджеты принимаются на год и на плановый период двух последующих лет. Однако, этот документ не статичный — в него периодически вносятся изменения и дополнения. Для большей информативности и корректности мы сравним проект бюджета Алтайского края, который планируется принять на 2023 год, с бюджетом на 2022 год, принятым в конце 2021 года — без изменений, вносимых в течение этого года.

Экономика без чудес

Краевой бюджет формируется в экономически и политически сложное время. Главный финансовый план принимают в условиях значительного роста дефицита федерального бюджета, вводимых против России экономических санкций и общего роста расходов. При этом Алтайский край уже много лет — дотационный регион и частично зависит от государственного бюджета страны и воли политического руководства России.

В 2023 году экономического чуда вновь не планируется и бюджет края традиционно закладывают со значительным дефицитом — то есть расходы краевого правительства будут больше, чем ожидаемые доходы.

Исходя из проекта главного финансового документа региона, чиновники ожидают поступление доходов в размере 139,8 млрд рублей, при этом 62,1 млрд рублей — это трансферты других бюджетов, в первую очередь, федерального.

Потратить же в 2023 году чиновники планируют 153,2 млрд рублей. Из этого следует, что дефицит составит 13,5 млрд рублей. Это более чем на 3,1 млрд больше по сравнению с прошлым годом.

Бюджет Алтайского края — 2023 altapress.ru

Кроме того, в бюджете-2023 новый верхний предел государственного долга края вырастет в два раза. Эта сумма увеличится с 6,7 млрд до 13,95 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета края, который включает в себя как краевой бюджет, так и все нижестоящие — городов, районов, сел, планируется в размере 165 млрд рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы составят практически две трети (62%) от этой суммы — 102,5 млрд рублей. Это на 14% больше, чем у аналогичного бюджета в начале 2022 года.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет должны составить 62,5 млрд рублей — это на 14% меньше, чем в прошлом году. Тогда по этой статье составители бюджета закладывали практически на 10 млрд рублей больше.

Откуда деньги?

Авторы проекта бюджета ожидают, что доходы края в следующем году составят 139,8 млрд рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы ожидаются в размере 77,4 млрд рублей.

Бюджет Алтайского края — 2023 altapress.ru

Большую часть поступлений в краевую казну обеспечат всего три позиции.

Крупнейшая статья — налог на доходы физических лиц. В 2023 году власти ожидают получить 27,3 млрд рублей. Один этот налог составляет целых 35% от объема всех налоговых и неналоговых поступлений.

Вторую позицию занимает налог на прибыль организаций. В краевой бюджет эта статья должна принести 17,5 млрд рублей — это 23% от местных доходов.

Накопления. Доход. Pixabay.com

Третье место заняли различные акцизы. Они принесут в краевую казну 15,1 млрд рублей — 20% от налоговых и неналоговых доходов.

Остальные статьи доходов вносят куда более скромный вклад в общую «копилку». Так, налоги на совокупный доход составят 5,1 млрд рублей, налог на имущество организаций — около 5 млрд, транспортный налог — около 2,6 млрд.

Различные неналоговые доходы составят 4,1 млрд рублей, а иные доходы принесут в бюджет и вовсе скромные 632 млн рублей.

Урезаем «социалку»

Грядущий 2023 год будет экономически непростым во всех отношениях. Сложности скажутся и на бюджете Алтайского края, дефицит которого вырастет сразу на 3,1 млрд рублей.

Бюджет Алтайского края — 2023 altapress.ru

Крупнейшей статьей расходов становится социальная политика. На нее потратят 46 млрд рублей — это 30% от всех расходов бюджета. В 2022 году закладывалось 49,9 млрд рублей. Причем в 2023 году расходы на «социалку» сократятся на 3,7 млрд рублей.

Родитель и ребенок. Родительство. unsplash.com/

Сэкономить власть пытается в первую очередь на охране семьи и детства. На эту статью расходов запланировано на 6 млрд рублей меньше, чем год назад — 11,2 против 17,2 в 2022-м году.

Также сокращение финансирования коснется пенсионного обеспечения. На это потратят 209,9 млн рублей, что на 17,5 млн меньше. Скорее всего, речь идет о доплатах, устанавливаемых краевым правительством, поскольку пенсионное обеспечение граждан относится к полномочиям федерального Социального фонда — с 1 января так будет называться структура, объединяющая Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Тем не менее, по самой крупной статье расходов — социальному обеспечению населения — предусмотрен рост до 28 млрд рублей (на 1,9 млрд рублей больше, чем в 2022 году). Также в 2023 году на 325 млн рублей увеличится финансирование социального обслуживания — оно составит 2,6 млрд рублей.

Образование растет

Второе место по уровню расходов уверенно занимает образование — 42,9 млрд рублей. Это составит целых 28% от всех расходов края. Причем, практически по всем статьям этого направления запланировано увеличение трат.

Так, на дошкольное образование уйдет 8 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в прошлом году. На общее образование потратят 28,5 млрд рублей — на 4,9 млрд больше прошлогодних значений.

Наука , образование. CC0

Более скромное увеличение наблюдается в сферах дополнительного образования, где потратят 279 млн рублей (рост — 89 млн), в сфере среднего профессионального образования, на которое в бюджет закладывают 4,4 млрд рублей (рост — 625 млн) и в профессиональной переподготовке и повышении квалификации — на нее потратят 104 млн рублей (рост — 13,7 млн).

Примечательно, что краевые чиновники запланировали резкое снижение расходов на молодежную политику — всего 79,5 млн рублей против 387,4 в прошлом году. Всего же на образование в 2023 году потратят на 6 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

Поддержим производителя

Третьей крупнейшей статьей расходов в бюджете края является поддержка национальной экономики. На нее краевые власти планируют потратить почти 31 млрд рублей, что составит 20% от всех расходов бюджета. В прошлом году потратили на 2,8 млрд рублей меньше.

Самый значительный прирост наблюдается в финансировании дорожных фондов — 19,8 млрд рублей, что на 2,2 млрд больше, чем год назад. Также увеличение на 864,6 млн рублей запланировано по статье «другие вопросы в области национальной экономики» — на это потратят 5,3 млрд рублей.

Ремонт дороги и тротуаров на ул. Никитина. 20.10.2022 Дмитрий Лямзин.

При этом сокращаются расходы на связь — в бюджет закладывается всего 82,9 млн рублей, что почти на 210 млн рублей меньше, чем в 2022 году.

Кроме того, меньше денег власти потратят на сельское хозяйство и рыболовство — 3,4 млрд рублей, что на 295 млн рублей меньше прошлогодних значений. На лесное хозяйство 447,9 млн рублей — сокращение финансирования составит 102 млн рублей, а на водное хозяйство на 26 млн рублей меньше — всего 389 млн рублей.

Снижение расходов затронет и здравоохранение, на которое потратят на 1,8 млрд рублей меньше — всего 13,2 млрд рублей. Снижение финансирования коснется как стационарной медицинской помощи, на которую запланировано потратить 6,6 млрд рублей (меньше на 871 млн рублей), так и амбулаторной медицинской помощи, которую профинансируют всего на 1,3 млрд рублей (меньше на 771 млн рублей). На скорую помощь потратят около 215 млн рублей, что на 70 млн меньше показателей 2022 года.

Медик. Здравоохранение. Pixabay.com

Расходы в сфере здравоохранения вырастут лишь на санаторно-оздоровительную помощь — 362,7 млн рублей (рост — 38,6 млн) и на заготовку и хранение донорской крови — 366,5 млн рублей (рост — 28,4 млн).

Сплошное сокращение

Остальные статьи расходов выглядят более скромно. На ЖКХ планируют потратить 6,8 млрд рублей — это составляет 4% от всех расходов. По сравнению с прошлым годом, расходы на это сокращаются на 1,7 млрд рублей.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Сокращение финансирования коснется и культуры. В 2023 году власти запланировали выделить на нее 2,45 млрд рублей (2% от всех расходов бюджета), в то время как в 2022 году в бюджет закладывалась сумма на 144,9 млн больше.

Расходы физическую культуру и спорт также сокращают. На это власти собираются потратить 1,3 млрд рублей — это на 213 млн меньше, чем в 2022 году. В общей структуре расходов эта статья занимает скромный 1%.

По-прежнему небольшая сумма идет на финансирование СМИ — 233, 2 млн рублей (рост всего 15 млн рублей).

Заем. Деньги. Оплата. unsplash.com

Куда больше денег власти закладывают на межбюджетные трансферты. Не секрет, что из-за существующей в стране налоговой системы, подавляющее большинство муниципалитетов края — дотационные, и без финансовой помощи краевого центра свои расходы покрыть не смогут. В итоге, на межбюджетные трансферты закладывается 4,5 млрд рублей — на 72,5 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Однако на себе власти экономить особо не собираются. На статью «общегосударственные вопросы» выделяется 2,9 млрд рублей (2% от всех расходов). Это больше прошлогоднего значения на 605,9 млн рублей. В разрезе этой статьи сокращение финансирования коснется лишь судебной системы — на ее работу закладывают 378,3 млн рублей, что меньше прошлогодней суммы на 36,2 млн рублей.

Моя оборона

В текущих политических условиях особый интерес представляют расходы на национальную оборону. Так, на мобилизационную и вневойсковую подготовку потратят 94,3 млн рублей (больше на 14,7 млн).

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа. минобороны. рф

Примечательно, что на мобилизационную подготовку экономики закладывается такая же скромная сумма, как и в прошлом году — 408 тыс. рублей. Связано ли это с уверенностью краевых властей в том, что федеральный центр не объявит военное положение на всей территории страны, неизвестно.

Последней статьей расходов краевого бюджета стало обслуживание государственного (муниципального) долга. На это власти потратят в два раза больше денег, чем год назад — 370,5 млн рублей против 183,9 годом ранее.

Оптимистично

В целом, бюджет Алтайского края на 2023 год можно назвать сдержанно-оптимистичным.

Краевые власти стараются удержать расходы на «социалку»: в совокупности социальные расходы составляют 69% - две трети всего бюджета.

Бюджет. Pixabay.com

Кроме того, увеличение размера дорожных фондов сигнализирует о том, что власть готова и дальше вкладываться в инфраструктуру.

Тем не менее, есть у этого финансового плана и слабые места. В условиях ухода иностранных компаний из России и западных санкций могут сильно «просесть» краевые доходы от НДФЛ и прибыли организаций.

Однако стоит помнить, что корректировки в бюджет с почти стопроцентной вероятностью еще будут вноситься в ходе чтений в АКЗС. Как минимум, еще предстоит узнать, сколько субсидий и дотаций сможет выделить региону федеральный центр. Но поскольку и сам федеральный бюджет закладывается с большим дефицитом, становится понятно — затянуть пояса все же придется.