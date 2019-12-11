2019 год станет самым урожайным на задержания и посадки чиновников и силовиков

Более 50 крупных чиновников и высокопоставленных руководителей служб МВД, ФСИН и Следкома были задержаны и осуждены в 2019 году в России за различные коррупционные преступления. Такие данные приводит фонд «Петербургская политика». Это самый высокий показатель за все последние годы.

Всего были отправлены под стражу 55 должностных лиц с высшими полномочиями — это заместители губернаторов, председатели законодательных органов, министры, руководители территориальных отделений силовых структур.

Лидерами в этом коррупционном рейтинге оказались бывшие руководители трех республик — Бурятии, Дагестана и Калмыкии, а также Астраханская и Ростовская области.

Согласно докладу фонда, самыми коррупционными в России стали именно 2010-е годы. Всего за последние 5 лет под стражей успели оказаться 198 госслужащих.

Однако возбуждение уголовного дела в отношении чиновника не всегда означает ограничение свободы: в прошлом году только 25 чиновников из 35 арестованных получили срок, в 2015 году — 14 из 37.