«Годен к военной службы»: минобороны Украины назвало кандидата Зеленского злостным уклонистом

Об этом 13 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины. Запрос относительно уклониста Зеленского сделали депутаты Верховной рады.

«Гражданин Зеленский В. А. находится на воинском учете военнообязанных с 22.12.2008 года. Пригоден к военной службе. Военную службу в Вооруженных силах не проходил. Для призыва во время мобилизации ему отправляли повестки 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Зеленский В. А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал», — сказано в документе.