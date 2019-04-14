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Политика

«Годен к военной службы»: минобороны Украины назвало кандидата Зеленского злостным уклонистом

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский четыре раза проигнорировал повестки, присланные ему во время мобилизации в 2014—2015 годах, когда разразился конфликт на Донбассе.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
www.facebook.com/ze2019official

Об этом 13 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины. Запрос относительно уклониста Зеленского сделали депутаты Верховной рады.

«Гражданин Зеленский В. А. находится на воинском учете военнообязанных с 22.12.2008 года. Пригоден к военной службе. Военную службу в Вооруженных силах не проходил. Для призыва во время мобилизации ему отправляли повестки 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Зеленский В. А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал», — сказано в документе.

Напомним, во время первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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