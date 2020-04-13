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13 апреля
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Политика

Голикова назвала цифры по коронавирусу в России «не очень приятными»

Абсолютные цифры по заражению коронавирусом в России «не очень приятные», сказала в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

По ее словам, суточное увеличение числа заболевших коронавирусом на 1,8 тыс. или 1,9 тыс. пациентов уже «звучит угрожающе». «Да и в общем, и для нас она звучит не очень хорошо», — сказала Голикова.

Но эти цифры, по мнению министра, пугать не должны, пишет РБК. «Если перевести это в относительные цифры, ну так, как меряют другие, то в среднем этот рост у нас день ото дня по России составляет порядка 17−18%", — сказала вице-премьер.

Голикова считает, что ежедневный прирост числа заболевших не более чем на 20% «немного успокаивает» и позволяет надеяться, что Россия сможет избежать экспоненциального роста.

Президент Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране и поручил просчитать все возможные сценария развития ситуации вплоть до «экстраординарных».

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