Голобородько: «Единая Россия» перейдет на новый порядок управления партией

Делегаты конференции сформируют новый состав регионального политсовета (РПС) и президиума РПС. Также алтайские единороссы изберут секретаря регионального отделения партии.

О целях и задачах конференции рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат АКЗС Денис Голобородько.

Он напомнил, что в рамках XVIII съезда партии, прошедшего в начале декабря в Москве, обсуждались формы работы с избирателями, особенности работы руководящих органов партии, кадровая подготовка как в региональных отделениях, так и на федеральном уровне, процессы цифровизации деятельности. Решения съезда нашли свое отражение в новой редакции Устава «Единой России», в связи с чем перед региональными отделениями партии стоит задача по приведению руководящей структуры и задач в соответствие с новым документом.

Денис Голобородько,

руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат АКЗС:

Сегодня мы обозначим новые векторы развития реготделения, переизберем руководящие органы партии в регионе, сформируем новый состав координационного совета сторонников. Мы переходим на новый порядок управления партией. Региональный политический совет, ранее руководящий орган, теперь станет коллегиальным политическим органом, к задачам которого относится определение направлений, стратегии развития регионального отделения. В него войдут представители практически всех муниципальных образований, в общей сложности 115 человек. Президиум регионального политсовета будет принимать все основные решения в рамках исполнения полномочий юридического лица в финансовых, кадровых вопросах. Состав президиума будет расширен с 16 до 20 человек. Данные процессы связаны с тем, что по решению съезда партии были пересмотрены полномочия руководящих органов и внесены изменения в Устав, что обусловлено необходимостью более оперативного принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности партии

По словам Дениса Голобородько, на сегодняшний день в Алтайском крае реализуется 14 партийных проектов, и в дальнейшем данная работа будет продолжена. Помимо известных партпроектов, таких как «Безопасные дороги», «Городская среда» и «Детский спорт», в 2019 году в крае дан старт новому партийному проекту «Чистая страна», связанному в первую очередь с серьезной экологической реформой в стране по вопросам обращения с ТКО.

Денис Голобородько,

руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат АКЗС:

Наша задача — чтобы при сохранении окружающей среды были учтены позиция и мнение каждого гражданина. Так, например, депутаты АКЗС уже обратили серьезное внимание на установленные региональным оператором тарифы в Славгородском округе.

Также он подчеркнул, что начиная с 2019 года партии поручено контролировать реализацию национальных проектов (программ), которые будут работать в регионе.

Денис Голобородько,

руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат АКЗС: