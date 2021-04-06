Голодающего Навального поместили в медсанчасть и сделали ковид-тест

Во владимирском управлении УФСИН сообщили о переводе в медико-санитарную часть Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, пишут «Известия».

Причиной перевода стало недомогание: у Навального в ходе плановой диспансеризации выявили признаки респираторного заболевания, в том числе высокую температуру.

«Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», — говорится в сообщении ФСИН.

В управлении добавили, что из-за симптомов ОРЗ у Навального взяли все необходимые анализы, включая тест на коронавирус, пишет bfm.ru.

Между тем Алексей Навальный рассказал о том, что его голодовка в ИК-2 продолжается в условиях повышенной температуры тела и сильного кашля. При этом оппозиционер рассказал, что уже три человека из его отряда попали в больницу с туберкулезом, пишет «Росбалт».

Он напомнил, что в пропагандистских телесюжетах колонию называют «идеальной и образцово-показательной», но внутри, по словам Навального, — антисанитария, туберкулез и дефицит лекарств.

«Глядя на кошмарные тарелки, в которые накладывают баланду, я вообще удивлен, что здесь вируса Эболы нет», — отметил политик.

«Голодовку я продолжаю, конечно. У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счет. Я от него не откажусь, а тюремным врачам можно доверять ровно настолько, как государственному ТВ», — резюмировал заключенный оппозиционер.