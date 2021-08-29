Голосовал и буду продолжать: что думают читатели altapress.ru об осенних выборах

Большинство участников опроса , проведенного на сайте altapress.ru, заявили, что намерены отправиться на избирательные участки на предстоящих выборах.

Напомним, жителям региона предстоит принять участие в выборах депутатов Госдумы и нового созыва краевого Заксобрания. Редакция altapress.ru решила выяснить у своих читателей, собираются ли они посетить пункты для голосования.

На вопрос, пойдете ли вы на сентябрьские выборы, читатели ответили так:

Да , обязательно! Всегда голосовал и в этот раз тоже пойду — 65,9% ;

обязательно! Всегда голосовал и в этот раз тоже пойду — ; Пока не определился. Не уверен , что организаторы голосования смогут обеспечить антиковидную безопасность на 100% - 2,9% ;

что организаторы голосования смогут обеспечить антиковидную безопасность на 100% - ; Не пойду. Не верю , что мой голос сможет что-то решить — 27,6% ;

что мой голос сможет что-то решить — ; Приму участие в электронном голосовании — 1,8% ;

; Не ассоциирую себя с гражданами РФ. Поэтому на выборы мне все равно — 1,8%.

В этом году выборы пройдут в три дня. Голосование стартует 17 сентября, а его кульминацией станет 19 сентября.