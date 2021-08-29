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Политика

Голосовал и буду продолжать: что думают читатели altapress.ru об осенних выборах

Большинство участников опроса, проведенного на сайте altapress.ru, заявили, что намерены отправиться на избирательные участки на предстоящих выборах.

Выборы на Алтае. Голосование.
Выборы на Алтае. Голосование.
Дмитрия Лямзин, ИД "Алтапресс"

Напомним, жителям региона предстоит принять участие в выборах депутатов Госдумы и нового созыва краевого Заксобрания. Редакция altapress.ru решила выяснить у своих читателей, собираются ли они посетить пункты для голосования.

На вопрос, пойдете ли вы на сентябрьские выборы, читатели ответили так:

  • Да, обязательно! Всегда голосовал и в этот раз тоже пойду — 65,9%;
  • Пока не определился. Не уверен, что организаторы голосования смогут обеспечить антиковидную безопасность на 100% - 2,9%;
  • Не пойду. Не верю, что мой голос сможет что-то решить — 27,6%;
  • Приму участие в электронном голосовании — 1,8%;
  • Не ассоциирую себя с гражданами РФ. Поэтому на выборы мне все равно — 1,8%.

В этом году выборы пройдут в три дня. Голосование стартует 17 сентября, а его кульминацией станет 19 сентября.

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