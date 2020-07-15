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Политика

Голосование на выборах будет продолжаться три дня

Госдума 15 июля рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах, сообщает «Российская газета».

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
kremlin.ru

Зампред думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов рассказал, что комитет уже одобрил поправки.

А 15 июля Госдума может принять их сразу во втором и третьем чтениях. Также может быть узаконен формат голосования на придомовых участках. Все это было опробовано во время голосования по поправкам в конституцию, пишет bfm.ru.

Нилов уточнил — новые правила не будут распространяться на единый день голосования, который пройдет 13 сентября этого года.

Это связано с тем, что предвыборная кампания уже запущена.

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