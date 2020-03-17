Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на другую дату

Общественная палата (ОП) Москвы может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Это предложение главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова было поддержано комиссией по развитию гражданского общества Общественной палаты.

За обращение к президенту проголосовало большинство — 13 членов комиссии. И только четверо высказались против, написал в своем микроблоге главред «Эха».

Венедиктов написал о необходимости перенести голосование из-за распространения коронавируса в своем Telegram-канале15 марта.

«Школы пора отправлять на карантин, и там нельзя проводить голосование 22 апреля (95% избирательных участков находится в школах). Изучая рост эпидемии в европейских странах и меры, предпринимаемые правительствами этих стран, думаю, что правильно поставить вопрос об отмене голосования 22 апреля», — считает он.

Накануне несколько высокопоставленных источников сообщили Znak.com о вероятном переносе даты голосования из-за распространения коронавируса. Впрочем, пока официального подтверждения этому нет.

Между тем Кремль не увидел «показаний» для других дат голосования по Конституции, пишет РБК.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вирус , болезнь. visualhunt.com

Между тем некоторые СМИ уже сообщили, что российский лидер скоро выступит со специальным обращением к нации по поводу переноса даты голосования по поправкам к Основному закону РФ.

О поправках

Конституционный суд РФ уже одобрил поправки в Конституцию, принятые Госдумой, Советом Федерации и подписанные Владимиром Путиным.

Тем не менее Путин объявил, что они вступят в силу, только если будут поддержаны на общероссийском голосовании. Поправки предполагают большое количество изменений, в том числе они касаются полномочий Госдумы, Совета Федерации, президента РФ и премьер-министра, а также Госсовета.

Кроме того, могут быть обнулены президентские сроки Владимира Путина и он получит возможность снова участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

COVID-2019

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса Covid-19 пандемией. В мире было заражено более 169 тыс. человек в 146 странах.

Около 6,5 тыс. человек погибли, 77 тыс. человек — вылечились.

В России подтверждены 93 случая коронавирусной инфекции.