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Политика

Гомосексуальный скандал: известный актер назвал Познера врагом России

Актер Дмитрий Певцов назвал российского журналиста Владимира Познера «врагом России», который хотел бы, чтобы страна вымерла.

Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
trinixy.ru

Так известный актер прокомментировал пост телеведущего в Instagram, в котором тот высказался в поддержку абортов и гомосексуальных отношений, сообщает «Царьград».

«Я как биолог по образованию могу сказать вам абсолютно точно, что примерно 10 процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями — это установлено. Это вариация нормы», — написал Познер, назвав мракобесами тех, кто отрицает гомосексуальные отношения и аборты.

Певцов предположил, что Познер придумал информацию о 10% гомосексуальных от рождения людей, а также заявил, что известный журналист основывается не на научных трудах, а на собственных убеждениях, пишет ura.ru.

Также актер назвал нетрадиционные отношения болезнью и отклонением.

«Это кара Божия, если хотите. Это прежде всего ведет к отсутствию продолжения рода», — заявил актер.

Вдобавок актер напомнил, что у Познера не только российское гражданство, но еще и израильское, а также он владеет недвижимостью во Франции. Все это — уверен Певцов — говорит о том, что Познеру абсолютно безразлична судьба России.

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