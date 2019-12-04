Гомосексуальный скандал: известный актер назвал Познера врагом России

Актер Дмитрий Певцов назвал российского журналиста Владимира Познера «врагом России», который хотел бы, чтобы страна вымерла.

Так известный актер прокомментировал пост телеведущего в Instagram, в котором тот высказался в поддержку абортов и гомосексуальных отношений, сообщает «Царьград».

«Я как биолог по образованию могу сказать вам абсолютно точно, что примерно 10 процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями — это установлено. Это вариация нормы», — написал Познер, назвав мракобесами тех, кто отрицает гомосексуальные отношения и аборты.

Певцов предположил, что Познер придумал информацию о 10% гомосексуальных от рождения людей, а также заявил, что известный журналист основывается не на научных трудах, а на собственных убеждениях, пишет ura.ru.

Также актер назвал нетрадиционные отношения болезнью и отклонением.

«Это кара Божия, если хотите. Это прежде всего ведет к отсутствию продолжения рода», — заявил актер.

Вдобавок актер напомнил, что у Познера не только российское гражданство, но еще и израильское, а также он владеет недвижимостью во Франции. Все это — уверен Певцов — говорит о том, что Познеру абсолютно безразлична судьба России.