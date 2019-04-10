«Гора родила мышь»: Путин оценил итоги расследования о вмешательстве РФ в выборы США

Владимир Путин,
президент РФ:
— Мы изначально говорили, что пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет. Потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. Это первое. А второе: не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией.
Президент России подчеркнул, что в бытность бизнесменом Трамп не представлял интереса для российских властей и его визит в Москву «не был событием».
«Поэтому то, что она (комиссия Мюллера, — прим. ред.) закончит так, как… гора родила мышь, что называется… это было для нас понятно заранее. И я все время вам об этом говорил», — сказал Путин.
По его словам, обвинения в адрес Трампа в сговоре с Россией — это «полный бред», используемый во внутриполитической борьбе в США.
Ранее сам Трамп назвал обвинения в его сговоре с Россией «надувательством», которое не должно повториться ни с кем из президентов США.
Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента спецпрокурор Мюллер завершил 22 марта.