«Гора родила мышь»: Путин оценил итоги расследования о вмешательстве РФ в выборы США

В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин, сообщает РБК.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Мы изначально говорили, что пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет. Потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. Это первое. А второе: не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией.

Президент России подчеркнул, что в бытность бизнесменом Трамп не представлял интереса для российских властей и его визит в Москву «не был событием».



«Поэтому то, что она (комиссия Мюллера, — прим. ред.) закончит так, как… гора родила мышь, что называется… это было для нас понятно заранее. И я все время вам об этом говорил», — сказал Путин.

По его словам, обвинения в адрес Трампа в сговоре с Россией — это «полный бред», используемый во внутриполитической борьбе в США.

Ранее сам Трамп назвал обвинения в его сговоре с Россией «надувательством», которое не должно повториться ни с кем из президентов США.



Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента спецпрокурор Мюллер завершил 22 марта.