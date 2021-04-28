Города и районы Алтайского края получат дополнительные 4 млрд рублей

Всего в текущем году объем межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления превысит 40 млрд рублей, передает пресс-служба правительства региона.
«Это на 4 миллиарда больше к уровню 2020 года, который тоже шел с превышением. Мы будем в этом направлении работать», — заявил губернатор Виктор Томенко 27 апреля на праздновании Дня местного самоуправления.
28 апреля пресс-служба края сообщила, что Виктор Томенко принял решение о дополнительном предоставлении дотаций из краевого бюджета муниципальным образованиям — 483,6 млн рублей.
Средства направят в том числе на исполнение расходных обязательств по тепло- и водоснабжению.