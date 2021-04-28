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Политика

Города и районы Алтайского края получат дополнительные 4 млрд рублей

В 2021 году муниципалитеты в Алтайском крае получат дополнительно 4 млрд рублей в качестве помощи из краевого бюджета.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Антон Федотов, пресс-служба правительства Алтайского края

Всего в текущем году объем межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления превысит 40 млрд рублей, передает пресс-служба правительства региона.

«Это на 4 миллиарда больше к уровню 2020 года, который тоже шел с превышением. Мы будем в этом направлении работать», — заявил губернатор Виктор Томенко 27 апреля на праздновании Дня местного самоуправления.

28 апреля пресс-служба края сообщила, что Виктор Томенко принял решение о дополнительном предоставлении дотаций из краевого бюджета муниципальным образованиям — 483,6 млн рублей.

Средства направят в том числе на исполнение расходных обязательств по тепло- и водоснабжению.

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