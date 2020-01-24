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Политика

Госдеп рассекретил произошедший инцидент с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте, произошедшем у американских военных с российским генералом на территории Арабской Республики, сообщает ТАСС.

Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
kremlin.ru

США и Россия сталкивались с определенными сложностями в ходе предотвращения инцидентов во время наземных операций своих вооруженных сил в Сирии, напомнил спецпредставитель.

По его словам, около 14 месяцев назад, когда российские военные выдвинулись в юго-восточные части Манбиджа, армия США перехватила российского генерала.

Однако с ситуацией разобрались по военным каналам.

Джеффри отметил, что подобные случаи происходят достаточно часто в условиях, когда вооруженные силы разных стран действуют независимо друг от друга в непосредственной близости, пишет bfm.ru.

Представитель Госдепартамента США заверил, что в этом нет ничего «угрожающего».

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