Госдеп вводит новые антироссийские санкции по делу Скрипалей

26 августа вступит в силу новый пакет антироссийских санкций, подготовленных США в связи с делом Скрипалей. Об этом сообщает RT со ссылкой на уведомление Госдепартамента.

Новые санкции включают в себя ограничения по экспорту из России и запрет на кредитование российского правительства американскими банками. Как уточняет РБК, речь идет о запрете американским банкам (в том числе брокерам ценных бумаг) участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях, а также давать российскому правительству нерублевые кредиты.

Документ уже распространён в электронной базе Федерального реестра США и будет опубликован 26 августа.

В конце июля конгрессмены Элиот Лэнс Энгель и Майкл Маккол обратились к главе США с открытым письмом. Они предложили ввести второй пакет санкций из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и выразили обеспокоенность тем, что ограничения до сих пор не были введены.

Скрипалей нашли в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери в марте 2018 года. Британия считает Россию причастной к их отравлению, Москва обвинения отрицает.